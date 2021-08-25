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Китай стурбований стратегією США щодо мілітаризації космосу

Автор: Тіберій Юрик

Офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь на брифінгу повідомив, що дії Сполучених Штатів Америки збільшують ризики мілітаризації космосу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Китаю.

За його словами, США стали "найбільшим фактором, що впливає на безпеку в космічному просторі".

"Сполучені Штати прискорили мілітаризацію космічного простору, що становить серйозну загрозу миру і безпеці. Китай висловлює з цього приводу серйозну стурбованість", - заявив китайський дипломат.

За його словами, в останні роки США позиціонують космічний простір як "нову територію бойових дій". Він додав, що ситуація в космосі "стає все більш складною".

Слід додати, що космічні сили США були офіційно засновані 20 грудня 2019 року. У директиві про створення військ зазначено, що основними цілями Космічних військ визначено захист інтересів США в космосі, відображення агресії і захист країни, "проектування військової сили в космосі, з космосу і в космос".

Нагадаємо, що глава NASA Білл Нельсон порадив американській владі уважно стежити за спільними планами Росії і Китаю в космічній сфері.

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