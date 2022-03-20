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Китай назвав два ключові напрямки вирішення української кризи, - глава МЗС КНР

Сі Цзіньпін (Фото: kurs.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В ході переговорів Пекіна і Вашингтона глава Китаю запропонував вирішення української кризи за двома напрямками. На чолі обох векторів лежить принцип миру і дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що в ході переговорів президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна китайська сторона запропонувала два напрямки вирішення української кризи.

На думку КНР, ключовим пріоритетом для всіх країн є спільна робота зі сприяння діалогу і переговорів між Росією та Україною, якнайшвидшому припиненню бойових дій і запобіганню жертв серед цивільного населення, зокрема запобігання посиленню гуманітарної кризи.

Другий важливий аспект - це відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфронтації блоків і побудова збалансованої, ефективної й стійкої архітектури безпеки в регіоні.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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