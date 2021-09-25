Китай навчився виробляти крохмаль з вуглекислого газу

Китайські вчені навчилися виробляти крохмаль з вуглекислого газу. Це дозволить переключити виробництво крохмалю на промислове виробництво, а також відкрити новий технічний маршрут для синтезу складних молекул з вуглекислого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Академії наук Китаю .

Вчені Тяньцзіньського інституту промислової біотехнології розробили хемоферментну систему, в якій крохмаль створюється за допомогою 11 основних реакцій. За даними вчених, така технологія дозволяє виробляти крохмаль з ефективністю, що у 8,5 разів перевищує біосинтез крохмалю в кукурудзі.

"Якщо загальна вартість процесу може бути знижена до рівня, економічно порівнянного з сільськогосподарськими посадками в майбутньому, очікується, що це заощадить понад 90% оброблюваних земель і ресурсів прісної води", - заявив один з авторів дослідження.

Також вироблення крохмалю з вуглекислого газу може допомогти уникнути негативного впливу на навколишнє середовище пестицидів і добрив, а також сформувати стійке суспільство, засноване на біотехнологіях.