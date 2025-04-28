Китай наращивает ядерную энергетику: одобрено строительство 10 новых реакторов

Это четвертый год подряд, когда Китай одобряет строительство не менее 10 новых реакторов. В стране на данный момент строится 30 реакторов, что составляет почти половину от общего числа в мире. Ожидается, что к концу десятилетия КНР обойдет США и станет крупнейшим в мире производителем атомной энергии.

По данным местного издания The Paper, общая стоимость 10 последних реакторов составит около 200 млрд юаней (27 млрд долларов). Четыре из них заказаны компанией China General Nuclear Power Corp для установки на ее заводах в Фанчэнгане и Тайшане. Другие компании - China National Nuclear Corp, State Power Investment Corp и China Huaneng Group Co - получили одобрение на два реактора каждая.

Согласно отчету Китайского совета по электроэнергетике, ядерная мощность Китая достигнет 65 гигаватт к концу 2025 года, по сравнению с менее чем 60 гигаватт годом ранее. К 2040 году, как ожидается атомный парк страны достигнет 200 гигаватт и составит около 10% от общей выработки электроэнергии.

Ключом к выполнению этого плана станет поддержание дисциплины расходов. Стоимость каждого из 10 запланированных реакторов составляет 2,7 млрд долларов США иконтрастирует с недавними проектами в США и Европе, которые сопровождались задержками и перерасходами. Так, в Великобритании ожидается, что два реактора, строящихся на объекте Hinkley Point C, обойдутся в 63,7 миллиарда долларов США.