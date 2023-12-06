Китай объявил о запуске первой в мире АЭС четвертого поколения

Китай запустил в коммерческую эксплуатацию ядерный реактор "четвертого поколения". 200-мегаваттный энергоблок China Huaneng в заливе Шидао является первым в мире высокотемпературным реактором с газовым охлаждением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное энергетическое управление Китая .

Установка отличается от традиционных ядерных реакторов тем, что для производства электроэнергии вместо воды нагревается гелий.

Энергетическое управление Китая сообщает, реактор с газовым охлаждением "является международно признанной ядерной технологией четвертого поколения". Он имеет широкие перспективы коммерческого применения в области производства электроэнергии, комбинированного производства тепла.

Он также приспособлен для автоматического отключения, если что-то пойдет не так - в отличие от некоторых очень старых систем, которым для срабатывания мер безопасности требовалось электричество, что и привело к аварии на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году.

Реактор строится более десяти лет. Строительство началось в 2012 году, а первая электроэнергия была произведена в 2021 году.

Ядерная энергетика

Как отмечает Bloomberg, на долю Китая приходится 25 из 61 реактора, строящихся во всем мире, и ожидается, что в ближайшие полтора десятилетия он вложит в новые электростанции целых 440 млрд долларов, обогнав США в качестве крупнейшего производителя атомной электроэнергии.

Ядерная энергетика переживает период возрождения во всем мире на фоне растущей обеспокоенности по поводу энергетической безопасности и выбросов ископаемого топлива. США и еще 21 страна, включая Францию, Великобританию и Украину, подписали в минувшие выходные декларацию о стремлении утроить глобальную мощность ядерной энергетики к середине столетия. Китай не подписал соглашение.