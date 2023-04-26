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Китай направит спецпредставителя в Украину. Первые детали разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (flickr com ennler)
Автор: Наталья Юрченко

В Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

Об этом заявила спикер МИД Китая Хуа Чуньин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Китай отправит специального представителя китайского правительства по Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами относительно политического урегулирования кризиса в Украине", - заявила спикер.

Она подчеркнула, что Китай четок и последователен в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной и стратегическое партнерство. Спикер повторила слова Си Цзиньпина о том, что "в украинском кризисе Китай всегда стоит на стороне мира, а основная позиция заключается в содействии мирным переговорам".

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В МИД Китая не уточнили, достигли ли стороны каких-либо конкретных договоренностей. Однако, по словам спикера, Китай будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь "по мере своих возможностей".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Он подчеркнул, что разговор был содержательным, и выразил надежду, что назначение посла в Киеве даст толчок развитию наших двусторонних отношений.

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Владимир ЗеленскийКитайСи Цзиньпинь