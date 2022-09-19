Китай направив "суворі попередження" США через заяви Байдена щодо Тайваня

Китай направив "суворі попередження" Сполученим Штатам після того, як президент США Джо Байден заявив, що американські сили захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін зазначила, що країна залишає за собою право вживати всіх необхідних заходів у відповідь на дії, які "розколюють" націю.
"Ми готові зробити все можливе, щоб прагнути до мирного возз'єднання. У той же час ми не терпітимемо жодної діяльності, спрямованої на відокремлення", - сказала вона.
Речниця також закликала США вирішувати питання, пов’язані з Тайванем, "обережно та належним чином" і не надсилати "неправильні сигнали" силам, які борються за незалежність Тайваню. Таким чином Мао Нін закликала США не завдавати серйозної шкоди китайсько-американським відносинам і миру в Тайванській протоці.
"У світі є тільки один Китай, Тайвань є частиною Китаю, і уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом Китаю", - додала Мао.
Нагадаємо, Байден заявив, що США мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення КНР.
За даними ЦРУ, лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.
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