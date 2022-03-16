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Китай не має наміру "підливати масла у вогонь" у війні Росії та України, - китайський дипломат

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Середа 16 березня 2022 05:32
Китай не має наміру "підливати масла у вогонь" у війні Росії та України, - китайський дипломат Китайське посольство в Лондоні (Фото: telegraph.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Китайські дипломати запевнили, що Китай буде працювати над зниженням напруженості в Європейському регіоні і «не буде підливати масла у вогонь» конфлікту на Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Китай зосередить всі свої зусилля на "зниженні напруженості" в Україні. Про це повідомив прес-секретар посольства Китаю у Великобританії. За його словами, пріоритетом для Пекіна є пошук розв'язання проблеми нинішнього кровопролиття.

"Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь", — йдеться в заяві. "Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і буде продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру".

У відповідь на припущення про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку Росії, прес-секретар заявив, що джерела у Вашингтоні не заслуговує довіри, оскільки вони неодноразово поширював "фейкові новини" про Китай.

Раніше ми повідомляли, що Росія запитувала у Китаю військову техніку для підтримки війни. Китайська сторона надалі наявність таких прохань спростувала.

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