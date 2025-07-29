ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китай накрыли мощные ливни: десятки погибших, более 80 тысяч эвакуированы

Вторник 29 июля 2025 09:40
UA EN RU
Китай накрыли мощные ливни: десятки погибших, более 80 тысяч эвакуированы Фото: Китайская столица под угрозой из-за масштабных наводнений (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пекин и восточные регионы Китая столкнулись с мощными ливнями, которые вызвали масштабные разрушения и гибель людей. Президент Си Цзиньпин призвал власти усилить меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сильные дожди в столице Китая привели к гибели по меньшей мере 30 человек.

В результате непогоды были эвакуированы более 80 тысяч жителей. Премьер-министр Ли Цянь признал, что стихия нанесла "значительные жертвы и материальный ущерб".

По данным Пекинского управления водных ресурсов, больше всего пострадали пригороды на холмах вокруг города - в районе Фансан за десять часов выпало более 179 мм осадков, тогда как в центральных районах - около 58 мм.

Городское управление по чрезвычайным ситуациям объявило красный сигнал о ливне - самый высокий уровень предупреждения, но позже его снизили до желтого.

Прогнозы национального метеорологического агентства предупреждают, что сильные дожди продлятся еще несколько дней и затронут Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Фуцзянь и мегаполис Шанхай. В некоторых регионах ожидается до 270 мм осадков.

Причиной дождей на юго-востоке Китая стал тропический шторм Ко-мэй, который движется к побережью и может усилиться, принеся продолжительные ливни и сильный ветер.

Стихийные бедствия

В Гонконге объявили черный грозовой сигнал - самый высокий уровень предупреждения, поскольку в городе фиксируют более 70 мм осадков в час.

По данным государственного агентства по реагированию на чрезвычайные ситуации, убытки от стихийных бедствий в Китае в первой половине 2025 года составили более 7,5 млрд долларов США, значительную часть которых составляют наводнения.

Пекинские власти закрыли туристические объекты и приостановили общественный транспорт. В частности, более 3 тысяч человек эвакуированы из пригородного района Миюнь, пострадавшего больше всего.

Напомним, что на севере и северо-востоке Китая продолжались мощные ливни, которые привели к гибели по меньшей мере двух человек, еще двое считаются пропавшими без вести.

В пострадавших регионах эвакуированы тысячи жителей, власти предупреждали о риске оползней и новых наводнений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
Новости
Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли, 35 пострадали
Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли, 35 пострадали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку