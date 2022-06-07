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Китай почав будівництво секретної військової бази в Камбоджі, - WP

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Пекін, Вівторок 07 червня 2022 07:06
Китай почав будівництво секретної військової бази в Камбоджі, - WP Прапор Китаю (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

Будівництво закордонної засекреченої військово-морської бази в Сіамській затоці на півдні Камбоджі почалося зовсім недавно. Ця військова частина стане для Китаю другою закордонною базою після Джибуті, що в Східній Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Найближчими днями має відбутися офіційна закладка першого каменя, але підготовчі роботи вже ведуться. Будівництво бази в Індо-Тихоокеанському регіоні є стратегічно важливою метою Китаю. У Пекіні розглядають цей регіон, як законну та історичну сферу впливу.

Раніше повідомлялося, що китайська сторона запросила зустріч міністрів оборони Китаю і США. Очікується, що Ллойд Остін зустрінеться з китайським колегою наступного тижня. Раніше американський президент Джо Байден заявляв про готовність США застосувати силу для захисту Тайваню від військових зазіхань Китаю.

На тлі російського вторгнення в Україну на Тайвані всерйоз побоюються військових дій з боку Китаю, тому на острові почалася масова Підготовка до оборони.

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