Китай розпочав розробку вакцини проти штаму "Омікрон"

Китай розпочав дослідження й розробку вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон". За попередніми даними, новий варіант має більш високу здатність до поширення, ніж "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центральне телебачення Китаю .

За словами голови центру науково-технічного розвитку комітету Чжен Чжунвея, сьогодні країна розпочала розробку препарату проти "Омікрону", аби бути готовою застосувати його у разі потреби.

Також Чжунвей відзначив, що сьогодні про новий штам наразі мало що відомо, однак він є більш заразним, ніж варіант "Дельта".