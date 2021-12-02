ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай розпочав розробку вакцини проти штаму "Омікрон"

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 22:22
Китай розпочав розробку вакцини проти штаму "Омікрон" Фото: Китай розпочав розробку вакцини проти штаму "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай розпочав дослідження й розробку вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон". За попередніми даними, новий варіант має більш високу здатність до поширення, ніж "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

За словами голови центру науково-технічного розвитку комітету Чжен Чжунвея, сьогодні країна розпочала розробку препарату проти "Омікрону", аби бути готовою застосувати його у разі потреби.

Також Чжунвей відзначив, що сьогодні про новий штам наразі мало що відомо, однак він є більш заразним, ніж варіант "Дельта".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна через штам коронавірусу "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн.

Тим часом новий варіант захворювання став найпоширенішим у ПАР.

Зокрема, гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав причину появи нових штамів коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Коронавірус Вакцинація
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати