Китай начал разработку вакцины против штамма "Омикрон"
Китай начал исследования и разработку вакцины против штамма коронавируса "Омикрон". По предварительным данным, новый вариант имеет более высокую способность к распространению, чем "Дельта".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По словам главы Центра научно-технического развития Комитета Чжэн Чжунвэя, сегодня страна начала разработку препарата против "Омикрона", чтобы быть готовой применить его в случае необходимости.
Также Чжунвэя отметил, что сегодня о новом штамме пока мало что известно, однако он является более заразным, чем вариант "Дельта".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина из-за штамма коронавируса "Омикрон" закрывает границу для граждан ряда африканских стран.
Между тем, новый вариант заболевания стал самым распространенным в ЮАР.
В частности, гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал причину появления новых штаммов коронавируса.