Китай начал разработку вакцины против штамма "Омикрон"

Китай начал исследования и разработку вакцины против штамма коронавируса "Омикрон". По предварительным данным, новый вариант имеет более высокую способность к распространению, чем "Дельта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центральное телевидение Китая .

По словам главы Центра научно-технического развития Комитета Чжэн Чжунвэя, сегодня страна начала разработку препарата против "Омикрона", чтобы быть готовой применить его в случае необходимости.

Также Чжунвэя отметил, что сегодня о новом штамме пока мало что известно, однако он является более заразным, чем вариант "Дельта".