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Китай мог оказывать России военную помощь нелетального характера, - NBC

Фото: Китай, вероятно, поддерживает Россию несмертоносной военной помощью (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

По словам четырех американских чиновников, США полагают, что Россия могла получать от Китая нелетальную военную помощь для войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Официальные лица не предоставили деталей, какую же военную помощь оказали китайцы, но отметили, что это может включать снаряжение для весеннего наступления, например форму или даже бронежилеты.

Спикер Совета национальной безопасности отказался от комментариев. Официальные лица США, включая президента Джо Байдена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, предупредили Китай не оказывать России военную помощь, иначе это будет иметь последствия.

Вице-президент Камала Харрис выступила на Мюнхенской конференции в субботу и сказала, что Китай стал ближе к России с начала войны.

Напомним, несмотря на санкции, Россия импортирует китайские гражданские дроны производства компании DJI, которые применяет на войне против Украины.

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