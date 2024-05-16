Китай должен сделать выбор между Путиным и Западом, - Госдеп США

По его словам, США сделали выговор Китаю за его продолжающуюся поддержку Путина, который в четверг прибыл в Пекин.

"Если Китай претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может продолжать создавать самую большую угрозу европейской безопасности», - заявил представитель Госдепартамента США.

Чиновник подчеркнул, что это позиция не только США, но и Европейского союза, НАТО и G7. Путин совершил свою первую поездку после того, как "переизбрался" на пятый президентский срок. Это происходит на фоне попыток США продолжать изоляцию России.

При этом представитель Госдепартамента заявил, что Россия приложит все усилия, чтобы продолжать войну против Украины даже без поддержки Китая. Также американский чиновник заявил, что ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны против Украины, и что США не могут вернуться к обычному бизнесу с РФ, закрывать глаза на явные нарушения международного права, которые Россия совершила в Украине. Ей необходимо понести ответственность за военные преступления.

Визит Путина в Китай

Издание пишет, что во время переговоров с Путиным в четверг лидер Китая Си Цзиньпин высоко оценил 75-летие дипломатических отношений между Пекином и Москвой и призвал к "тесной стратегической координации".

Путин заявил, что Россия готова развивать это сотрудничество, "чтобы способствовать установлению более справедливого и равноправного международного порядка". Лидеры двух стран подписали ряд документов по широкому кругу вопросов: от экономики до охраны природы.

"На фоне международных санкций в отношении Украины Россия становится все более зависимой от китайской торговли для поддержания своей экономики. Эти экономические связи в последнее время обострились из-за вторичных санкций новой администрации президента Джо Байдена, направленных на ограничение импорта и финансовых операций, которые могли бы поддержать военно-промышленную базу Кремля", - написало Newsweek.