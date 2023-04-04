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У Китая есть моральный долг, он не должен быть на стороне России, - Боррель

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Брюссель, Вторник 04 апреля 2023 12:11
У Китая есть моральный долг, он не должен быть на стороне России, - Боррель Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

У Китая есть моральный долг способствовать установлению мира в Украине. Поэтому Пекин не может быть на стороне России в войне.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление главный дипломат Европейского союза сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"У Китая есть моральный долг содействовать справедливому миру, он не может встать на сторону агрессора", - сказал Боррель.

Напомним, сегодня в Брюсселе началась встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании комиссии Украина-НАТО. В рамках визита он уже провел переговоры с Жозепом Боррелем, также запланированные встречи с генсеком НАТО и другими министрами иностранных дел.

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