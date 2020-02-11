Китай змінив методику підрахунку заражених коронавірусом

Влада Китаю змінила методику підрахунку заражених коронавірусом COVID-19 - інфікована людина без симптомів захворювання не вважається зараженою. Про це передає DW.

Як наголошується, нова методика йде врозріз з вказівками Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка вважає зараженими всіх, які показали позитивні аналізи "незалежно від демонстрації симптомів".

Точна кількість фактично хворих людей, які опинилися не включені в списки заражених, невідома.

Нагадаємо, ВООЗ повідомляли, що більше 42 тисяч осіб у світі заражені новим коронавірусом, і більше 1 тисячі людей померли від ускладнень, які він викликає.

РБК-Україна писало, що в Китаї розраховують, що спалах нового коронавіруса має завершитися у квітні.

Раніше повідомлялося, що в Китаї допустили, що новий коронавірус 2019-nCoV здатний передаватися воздушно-крапельним шляхом. За словами китайського чиновника, на даний момент немає точних даних про способи передачі нового коронавірусу і для точного визначення необхідні додаткові дослідження.