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Китай, Иран и Россия встретятся для обсуждения ядерного вопроса

Среда 12 марта 2025 10:16
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Китай, Иран и Россия встретятся для обсуждения ядерного вопроса Фото: Китай, Россия и Иран проведут переговоры (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Состоится встреча между Китаем, Россией и Ираном. Три страны обсудят иранскую ядерную проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.

14 марта в пятницу в Пекине состоится важная встреча между Китаем, Россией и Ираном, посвященная обсуждению иранской ядерной проблемы.

Председательствовать на встрече будет заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй. В мероприятии также примут участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Ядерная программа Ирана

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Иран активизирует свою ядерную программу, приближаясь к критической точке, после которой вернуться будет невозможно. Он подчеркнул, что Тегеран представляет одну из самых больших стратегических угроз для Европы и ее союзников.

По информации Bloomberg, в Иране есть достаточно материалов для создания нескольких ядерных боеголовок, и теперь страна должна лишь принять политическое решение для их изготовления.

Недавние разведывательные данные показали, что иранские ученые работают над ускоренной и более грубой технологией разработки атомного оружия. Эти данные были получены в конце администрации Джо Байдена и переданы команде национальной безопасности президента Дональда Трампа. Это происходит на фоне сообщений о том, что новый президент Ирана ищет возможности для переговоров с администрацией Трампа.

Разведка США предупреждает, что иранские ученые ищут сокращенный путь к созданию ядерного оружия, что позволит превратить имеющиеся запасы ядерного топлива в готовое оружие за несколько месяцев, если Тегеран изменит свою текущую стратегию.

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