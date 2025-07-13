Вьетнам просит американский бизнес помочь заключить тарифную сделку с Трампом, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Чинь обратился с такой просьбой в ходе пятничной встречи в Ханое с Деловым советом США-АСЕАН. Согласно имеющейся информации, группа представляла такие компании, как Apple, Boeing и Amazon.

По словам премьера, две страны в целом достигли консенсуса по рамкам сделки, но он призвал американскую бизнес-группу помочь Вьетнаму получить разумную и подробную тарифную сделку на отдельные продукты или некоторые группы товаров.

Также Чинь призвал представителей совета противостоять применению мер торговой защиты против вьетнамского экспорта и действиям, которые могут подорвать двусторонние отношения между двумя государствами.



Кроме того, он попросил компании оказать давление на США с целью признания Вьетнама рыночной экономикой.

Как пишет Bloomberg News, лидеры Вьетнама были застигнуты врасплох заявлением президента США Дональда Трампа о 20% пошлинах., Вьетнам стремится снизить ставку.

Также издание отмечает, что Вьетнам, который в прошлом году имел третий по величине профицит в торговле с США в мире, стал второй страной после Великобритании, с которой Трамп объявил о торговом соглашении.

С тех пор президент США разослал письма с предложениями о тарифах десяткам торговых партнеров, введя пошлины до 50% до крайнего срока 1 августа