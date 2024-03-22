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Китай хочет проведения международной мирной конференции с Украиной и Россией

Пятница 22 марта 2024 11:44
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Китай хочет проведения международной мирной конференции с Украиной и Россией Фото: специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй
Автор: Валерия Полищук

Китай хочет, чтобы была проведена международная мирная конференция, в которой на равных участвовали бы и Украина, и Россия.

Об этом заявил специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

По его словам, Китай готов с распростертыми объятиями принять все, что будет способствовать деэскалации и переговорам.

Он также добавил, что Китай представил свои предложения по обеспечению успеха мирной конференции, которую Швейцария планирует организовать этим летом.

Участие Китая в Глобальном саммите мира

Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которая будет организована нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы.

Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь наибольшее количество стран для поддержки такой инициативы.

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

В прошлом году Пекин запустил "мирный" план по Украине из 12 пунктов, но до сих пор не предпринял существенных шагов для разрешения конфликта, за исключением участия в мирных переговорах под руководством Запада в Джидде прошлым летом.

Ранее в марте специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился с официальными лицами в пяти европейских столицах, включая Москву и Киев.

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