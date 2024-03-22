Китай хочет проведения международной мирной конференции с Украиной и Россией
Китай хочет, чтобы была проведена международная мирная конференция, в которой на равных участвовали бы и Украина, и Россия.
Об этом заявил специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.
По его словам, Китай готов с распростертыми объятиями принять все, что будет способствовать деэскалации и переговорам.
Он также добавил, что Китай представил свои предложения по обеспечению успеха мирной конференции, которую Швейцария планирует организовать этим летом.
Участие Китая в Глобальном саммите мира
Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которая будет организована нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы.
Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь наибольшее количество стран для поддержки такой инициативы.
В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.
В прошлом году Пекин запустил "мирный" план по Украине из 12 пунктов, но до сих пор не предпринял существенных шагов для разрешения конфликта, за исключением участия в мирных переговорах под руководством Запада в Джидде прошлым летом.
Ранее в марте специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился с официальными лицами в пяти европейских столицах, включая Москву и Киев.
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