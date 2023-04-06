Китай хочет проложить подводный интернет-кабель за 500 млн долларов, - Reuters

Как отмечает издание, цель создания такого проекта - конкуренция с похожей инициативой США. Его хотят реализовать основные операторы Китая - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom).

Журналисты подчеркивают, что кабель соединит Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, а затем проложит путь в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию.

В Reuters отмечают, что информация о прокладке кабеля Китаем появилась после того, как правительство США успешно помешало ряду китайских подводных кабельных проектов за рубежом в течение последних четырех лет. Вашингтон также не допустил прокладку частных подводных кабелей между США и Китаем, которую хотели осуществить Google, Amazon и не только.

Причиной конкуренции в сфере подводных интернет кабелей между США и Китаем стало то, что подобный метод передачи интернет-трафика уязвим для шпионажа, добавляет издание.

"Проект EMA, возглавляемый Китаем, намерен прямо конкурировать с другим кабелем, который сейчас строит американская фирма SubCom LLC, под названием SeaMeWe-6 (Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа-6)", - уточняют в Reuters.