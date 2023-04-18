RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай хочет ослабления доллара как резервной валюты, - экономист Белого дома

Фото: экономист Белого дома Джаред Бернштейн (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Экономист Белого дома Джаред Бернштейн заявил, что есть "некоторые доказательства" того, что Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты и призвал Конгресс поднять верхний предел долга США, чтобы защитить стоимость доллара.

По его словам, контроль США над мировой резервной валютой предлагает преимущества, включая возможность накладывать санкции, как это сделал Вашингтон против России из-за войны против Украины.

"Единственное дело, которое мы действительно могли бы сделать, чтобы помочь доллару сохранить статус резервной валюты, а также защитить ценность доллара, - это повысить предел долга", - сказал Бернштейн.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Китай ввел запрет на сотрудничество с двумя американскими компаниями, производящими оружие.

Также ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайБелый дом