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Китай готов углублять военное сотрудничество с Вьетнамом, - Минобороны КНР

Фото: Китай усиливает военное взаимодействие с Вьетнамом (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр обороны Китая Ли Шанфу встретился со своим вьетнамским коллегой Фан Ван Гианом. Он заявил, что КНР готова укреплять свои военные связи с Вьетнамом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Китая.

"Китай готов сотрудничать с вьетнамской стороной для укрепления связей на высоком уровне между военными двух государств и усовершенствования механизмов и углубления практического сотрудничества", - сказал Ли.

Он также отметил, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас сложная и там немало проблем безопасности.

"Китай и Вьетнам должны продолжать совместно работать и тесно объединиться на новом пути социализма, защищать общие стратегические интересы двух стран и вносить положительный вклад в региональный мир и стабильность", - добавил Ли.

Ван Гиан в свою очередь заявил, что Вьетнам поддерживает политику долгосрочной стабильности, добрососедства и всестороннего сотрудничества с Китаем.

Отношения Китая и Вьетнама

Главы оборонных ведомств встретились на фоне споров Ханоя и Пекина по поводу границ в Южно-Китайском море. КНР считает едва ли не всю свою акваторию, тогда как официально она распределена между странами региона, в том числе, и Вьетнамом.

Фактически сейчас США и Китай борются за влияние в этом регионе. Так, американский авианосец USS Ronald Reagan недавно остановился во вьетнамском порту Дананг, что является сигналом о поддержке Вьетнама в территориальных спорах.

В свою очередь, Ли за последние несколько недель встретился с командующим вооруженными силами Южной Африки и главнокомандующим армии Таиланда, а от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином отказался.

Следует отметить, что недавно сообщалось о решении стран "Большой семерки" усилить противодействие Китаю и России в борьбе за глобальное влияние.

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