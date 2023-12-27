RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай из-за санкций США решил ввести "контрмеры" против разведывательной компании

Иллюстративное фото: МИД Китая объявило о санкциях в отношении американской компании и двух человек (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве иностранных дел Китая объявили о решении ввести ограничительные меры против американской разведывательной компании Kharon и двух физических лиц. Так Пекин отреагировал на санкции Штатов в отношении двух осадочных лиц и трех компаний КНР из-за нарушений прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Официальная представительница китайского МИД Мао Нин заявила о решении страны принять "контрмеры".

Также она призвала американскую сторону "прекратить очернять" Китай.

"Мы решительно выступаем против этого шага, резко его осуждаем и уже сделали суровое заявление американской стороне в этой связи", - заявила Нин.

Что предшествовало

Недавно в Штатах был опубликован ежегодный отчет по ситуации с правами человека в Синьцзяне в КНР. Также американская сторона ввела санкции в отношении двух китайских должностных лиц и трех компаний.

Ответ Пекина

По словам китайского дипломата во вторник, 27 декабря, в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям КНР примет контрмеры против американской компании по сбору разведывательных данных Kharon, которая "уже давно собирает конфиденциальную информацию о Синьцзяне и предоставляет так называемые доказательства для обоснования незаконных санкций, связанных с Синьцзяном".

Также представитель МИД Китая заявила, что контрмеры будут приняты в отношении:

  • директора отдела расследований компании Kharon Эдмунда Сюя,
  • и бывшей научной сотрудницы Центра перспективных оборонных исследований Николь Моргрет.

Что предусматривают ограничения

Как пояснили в МИД Китая, въезд указанных лиц в страну будет запрещен, их имущество, а также имущество компании Kharon в КНР, включая движимое и недвижимое, будет заморожено, китайским организациям и частным лицам будет запрещено совершать соглашения и сотрудничать с ними.

О каких санкциях США идет речь

Напомним, еще летом США ввели запрет на импорт в страну продукции китайского производителя принтеров Ninestar, а также химической компании Xingjang Zhongtai Chemical в связи с нарушениями прав человека.

По оценкам экспертов ООН и правозащитных групп, более миллиона человек, преимущественно уйгуры и мусульманские меньшинства, находятся в лагерях в западном китайском регионе Синьцзян в последние годы.

По результатам правительственно проверки выявлено, что Ninestar и восемь ее дочерних компаний в Чжухае вместе с Xinjiang Zhongtai Chemical сотрудничали с правительством Китая по вербовке, перевозке, укрывательству и приему на принудительный труд уйгуров, казахов и кыргызов.

Реакция Пекина на американские санкции

Отметим также, что 26 декабря в Китае официально отреагировали на введение США санкций в отношении отношений российского проекта "Арктик СПГ-2".

В МИД КНР заявили, что участие страны в российском проекте по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" не должно стать целью какого-либо вмешательства или ограничений третьих сторон.

Напомним, проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям РФ в области энергетики 2 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитай