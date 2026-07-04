Китай у границ: Тайвань отработал сценарий полномасштабного вторжения

Тайвань готовится к самым разным кризисным сценариям на фоне усиливающегося давления со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Тайвань готовится к худшему сценарию

Власти Тайваня провели масштабные учения по гражданской устойчивости, в основу которых лег один из самых тяжелых сценариев развития событий.

По легенде Китай одновременно организовал морскую блокаду острова, воспользовался разрушительным землетрясением для усиления хаоса, атаковал инфраструктуру, перехватил телевизионное вещание, спровоцировал массовое снятие денег со счетов и общественные беспорядки, после чего начал полномасштабное вторжение.

В маневрах приняли участие более 370 представителей центральной власти, местных администраций и военного командования.

Учения прошли в уезде Наньтоу и стали частью программы президента Лай Цзин-дэ по усилению готовности острова к возможному военному конфликту.

Как отметил Чи Лянь-чэн, прежние тренировки нередко критиковали за формальный характер, поэтому теперь власти сделали их максимально приближенными к реальным условиям.

"Наш противник прямо у нашего порога, сразу за Тайваньским проливом. Это очень близко", — подчеркнул Чи Лянь-чэн.

По его словам, система гражданской обороны еще требует доработки, однако главная задача подобных тренировок — проверить готовность местных властей принимать решения в условиях кризиса.

"Если вы не защищаете свою страну, кто еще защитит вас? Я думаю, что люди начинают это понимать", — отметил Чи Лянь-чэн.

Отрабатывали не только войну

Во время учений моделировались атаки беспилотников на объекты энергетики, массовые кибератаки, распространение дезинформации, перебои в работе государственных служб и эвакуация населения.

Одновременно власти должны были ликвидировать последствия сильного землетрясения и координировать действия экстренных служб.

На фоне завершения учений Тайвань сообщил, что Китай вновь провел военное патрулирование вокруг острова с участием боевых кораблей и не менее 22 самолетов, включая стратегические бомбардировщики H-6.