Китай активно помогает России затягивать войну против Украины, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что России нужно больше сил, а диктатор Владимир Путин готовит подкрепление для продолжения войны, а не для ее прекращения.

По словам Зеленского, Путин хочет к следующему году сравняться с производством боеприпасов в странах ЕС.

"Он получает помощь от Северной Кореи снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, у нас также есть четкие данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну", - сказал президент.

Он отметил, что план победы Украины рассчитан на усиление и, если его соблюдать, войну можно закончить не позже следующего года.