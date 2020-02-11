У Китаї заявили про прогрес у боротьбі з коронавірусом

Президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив про прогрес у профілактичній роботі над поширенням нового коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив Цзіньпін, на даний момент Пекін веде "народну війну" проти коронавіруса і перемагає. Також він зазначив, що після перемоги Китай стане більш процвітаючою державою.

"У теперішній час наша робота по профілактиці та контролю досягла позитивних результатів. У Китаю є впевненість і здатність перемогти у боротьбі з вірусом завдяки його міцної матеріально-технічної бази і багатому практичному досвіду", - заявив президент Китаю.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на даний момент більш 42 тисяч осіб у світі заражені новим коронавірусом, і більше 1 тисячі людей померли від ускладнень, які він викликає.

Також повідомлялося, що ВООЗ дала офіційну назву новому коронавирусу з Китаю, який назвали Covid-2019.

Крім цього РБК-Україна писало, що перша вакцина проти коронавіруса COVID-19 може бути готова через 18 місяців.