У Китаї заборонять залишати місто жителям Уханя через вірус

У Китаї з 23 січня введуть тимчасову заборону покидати місто для жителів Уханя через захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що роботу громадського транспорту, аеропорту та вокзалів міста буде призупинено.

"З 10:00 (за місцевим часом, 05:00 мск) 23 січня робота громадського транспорту міста Ухань, метро, поромів і рейсів далекого прямування тимчасово призупиняється. Без особливих причин жителям не слід залишати місто. Вихідні рейси з аеропорту і вокзалів тимчасово закриті. Про час їх відновлення буде повідомлено додатково", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, державний комітет у справах охорони здоров'я Китаю підтвердив 473 випадки захворювання новим коронавірусом. Заступник голови Державного комітету у справах охорони здоров'я Чи Бінь заявив, що в результаті зараження пневмонією загинули дев'ять осіб. При цьому він додав, що у вівторок, 21 січня, були підтверджені ще 149 випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Більше 400 чоловік в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.

Додамо, що в Сполучених Штатах підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.