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У Китаї заборонили виходити з будинків

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На вулицях заборонено рух пішоходів і будь-якого транспорту, окрім машин поліції та екстрених служб

Адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як зазначається, на вулицях заборонено рух пішоходів і будь-якого транспорту, окрім машин поліції та екстрених служб. Також людям заборонили збиратися заради маджонгу або ігор в карти.

За порушення заборони на вихід на вулицю громадян можуть затримати на строк до десяти діб.

Зазначимо, у Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 досягла 1 770 осіб.

За даними на північ, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 70 548 осіб. З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані - 10 644 осіб.

Раніше китайські вчені розробили портативний пристрій, який може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.

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