У Китаї закрили ще одне місто через вірус

У Китаї закрили ще одне місто через новий коронавірус 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, транспортний рух зупинено в містах Чібі, Эчжоу, Хуанган та Ухань.

"З 10.00 24 січня всі маршрути громадського транспорту та пасажирські перевезення тимчасово призупиняються", - повідомила влада міста.

Нагадаємо, кількість хворих новим коронавірусом в Китаї, становить 644 людини, 18 померлих. За даними китайської влади, в провінції Хебей зареєстровано перший за межами провінції Хубей випадок загибелі людини від цього захворювання. 80-річний чоловік відчув нездужання після того, як повернувся з міста Ухань, де він відвідував родичів, і звернувся до лікарів. 22 січня, попри всі зусилля медиків, він помер", - йдеться у повідомленні

Крім того, в Китаї закрили вже три міста через поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що в Китаї обмежили в'їзд і виїзд з міста Хуанган, що в провінції Хубей, у зв'язку з поширенням нового коронавіруса пневмонії.