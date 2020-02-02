В Китаї зафіксували спалах пташиного грипу H5N1

У китайській провінції Хунань на фермі в місті Шаоян був виявлений штам пташиного грипу H5N1. Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства Китаю, передає РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Із 7 850 курей на фермі більше половини - 4500 - померли від пташиного грипу H5N1.

Після спалаху грипу забито майже 18 тисяч домашніх птахів.

За даними Геологічної служби США, вказаний пташиний грип вважається "високопатогенним" виходячи з його здатності вбивати птахів.

"Позначення "низькопатогенного" або "високопатогенного" не стосується того, наскільки заразними віруси можуть бути для людей, інших ссавців чи інших видів птахів", - йдеться у повідомленні.

У Всесвітній організації охорони здоров’я відзначають, що, хоча H5N1 може передаватися людині, як правило, при контакті з мертвими птахами або забрудненим середовищем, у людей його фіксують вкрай рідко.

"Вірус не заражає людей легко, і поширення від людини до людини видається незвичним. Немає доказів того, що хвороба може поширюватися на людей через правильно та ретельно приготовлену їжу", - зазначили в ВООЗ.

Нагадаємо, 20 січня у Вінницькій області ввели карантин у зв'язку зі спалахом пташиного грипу.

Європейська комісія тимчасово заборонила ввезення з України на територію Європейського союзу м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці.