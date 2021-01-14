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У Китаї вперше з травня помер пацієнт від COVID-19, - FT

Хебей, Четвер 14 січня 2021 07:13
У Китаї вперше з травня помер пацієнт від COVID-19, - FT
Фото: пробірка з написом "COVID-19" (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Перший смертельний випадок від захворювання на COVID-19 був зареєстрований в Китаї. Про це повідомляє Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

Про те, що це перший випадок з травня, пише Financial Times.

В повідомленні комітету йдеться, що пацієнт помер в провінції Хебей від ускладнень, викликаних вірусом.

Крім цього, за минулу добу виявлено 138 нових підтверджених випадків захворювання.

Зокрема, вісім випадків були виявлені в Шанхаї, три - в провінції Гуандун, по одному - в Пекіні, провінції Хенань і Гуансі-Чжуанському автономному районі. Ще 124 випадку є внутрішніми: з них 81 випадок був виявлений в провінції Хебей, ще 43 - в провінції Хейлунцзян.

Вперше спалах коронавірусу виявили наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Згодом вірус поширився по всьому світу.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що експерти ВООЗ мають прибути в Китай для вивчення виникнення коронавірусу. До цього влада Китаю відмовлялася в наданні повної інформації.

У понеділок, 11 січня, стало відомо, що Китай схвалив прибуття експертів ВООЗ для вивчення походження COVID-19.

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