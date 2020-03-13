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У Китаї за добу зафіксували лише вісім нових заражених коронавірусом

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 06:50
У Китаї за добу зафіксували лише вісім нових заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Епідемія пішла на спад

По всьому Китаю за останню добу, 12 березня, зареєстровано всього вісім нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Наголошується, що оскільки інший світ починає закривати кордони, нові випадки в Китаї майже зупинилися.

"На п'ятничних щоденних брифінгах повідомлялося лише про вісім нових випадків, п'ять - в Ухані", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що Китай повідомив про новому рекордно низькому рівні хворих коронавірусом, за добу 11 березня заразилися 15 осіб. Епідемія в країні пішла на спад. Всього в Китаї від коронавіруса померли майже 3200 осіб, заражені понад 80 тис.

Раніше повідомлялося, що перший випадок зараження коронавірусом у Китаї зафіксований в листопаді минулого року. Щодня реєструвалося від одного до п'яти нових випадків. До 15 грудня загальне число заражень становила 27, а до 20 грудня це число досягло 60.

До цього офіційною вважалася версія про появу коронавіруса наприкінці грудня 2019 року.

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в ООН У Китаї вважають, що коронавірус в країну могли завезти американські військові
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