У Китаї за добу два нових випадки зараження коронавірусом

В континентальній частині Китаю в суботу було виявлено 2 нових підтверджених випадки зараження нової коронавирусной інфекцією COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Один з них був завезений в КНР з-за кордону, інший відноситься до локальних випадків і був зареєстрований в провінції Шаньсі, Північний Китай.

За даними Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, в континентальній частині країни летальних випадків від захворювання та у пацієнтів з підозрою на зараження вірусом зафіксовано не було.

Зазначимо, що за даними Worldometers, з початку пандемії в Китаї вже більше 82 тис. зафіксованих випадків коронавіруса, серед яких понад 4,6 тис. - смертельних.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про наявність у нього інформації, яка підтверджує, що джерелом коронавіруса COVID-19 стала лабораторія в Уханьскому інституті вірусології в Китаї.

Також представник ВООЗ в КНР Гауді Галеа заявив, що китайська влада не допустили експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) до участі в розслідуванні розслідуванні про походження коронавіруса COVID-19.

РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавіруса країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем епідемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.