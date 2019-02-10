У Китаї зіткнулися понад 20 автомобілей, є жертви

В результаті аврії загинули 5 осіб

В Китае сегодня утром произошла масштабная ДТП с участием 23 автомобилей, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как сообщается, ДТП произошло возле города Аньцзю в провинции Аньхой.

В полиции еще выяснили причины аварии, но указывают на погодные условия - дождь, снег, переметы на дорогах.

Напомним, в России, в результате аварии автобуса, который перевозил детей, погибли 2 человека.

РБК-Украина писало о масштабном ДТП в Польше. Вблизи города Лодзь столкнулось 11 автомобилей и 6 грузовиков, в результате чего пострадали минимум шесть человек.

Кроме того, по меньшей мере пять человек погибли и более 30 ранены в результате ДТП с участием автобуса в Эквадоре.

Автобус врезался в несколько автомобилей, а затем перевернулся. В результате ДТП пять человек погибли на месте, 38 получили различные травмы и были доставлены в ближайшие больницы.