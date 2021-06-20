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У Китаї зробили понад 1 млрд щеплень від коронавірусу

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Пекін, Неділя 20 червня 2021 15:59
У Китаї зробили понад 1 млрд щеплень від коронавірусу Фото: у Китаї зробили понад 1 млрд щеплень від коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Китаї з початку кампанії з вакцинації зробили понад 1 млрд щеплень від коронавірусу. Китайська влада має намір до липня повністю вакцинувати 40% 1,4-мільярдного населення країни.

Про це повідомляє BBC.

Відзначається, що вакцинація в країні прискорилася, оскільки в Китаї побоюються спалаху "Дельта" штаму коронавірусу.

Жителям Китаю пропонують Китайські вакцини вітчизняного виробництва, включаючи вакцини Sinopharm і Sinovac. Обидві вони вимагають двох доз.

Після того як закриті приміщення і масові перевірки запобігли циркуляцію вірусу, багато китайців не відчували особливої необхідності у вакцинації.

Проте темпи вакцинації швидко зросли, і Національна комісія охорони Здоров'я Китаю заявила, що на введення останніх 100 мільйонів доз пішло всього п'ять днів.

Національна комісія з охорони здоров'я заявляє, що до кінця року планується повністю вакцинувати 70% населення.

Нагадаємо, за даними на 9 червня у Китаї зробили понад 800 млн щеплень від коронавірусу. Місцеві епідеміологи прогнозують, що до кінця поточного року або до середини 2022-го вдасться вакцинувати приблизно 70-80% населення.

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