В Китае сделали более 1 млрд прививок от коронавируса

В Китае с начала кампании по вакцинации сделали более 1 млрд прививок от коронавируса. Китайские власти намерены к июлю полностью вакцинировать 40% 1,4-миллиардного населения страны.

Об этом сообщает BBC .

Отмечается, что вакцинация в стране ускорилась, поскольку в Китае опасаются вспышки "Дельта" штамма коронавируса.

Жителям Китая предлагают китайские вакцины отечественного производства, включая вакцины Sinopharm и Sinovac. Обе они требуют двух доз.

После того как закрытые помещения и массовые проверки предотвратили циркуляцию вируса, многие китайцы не испытывали особой необходимости в вакцинации.

Однако темпы вакцинации быстро возросли, и Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что на введение последних 100 миллионов доз ушло всего пять дней.

Национальная комиссия по здравоохранению заявляет, что до конца года планируется полностью вакцинировать 70% населения.