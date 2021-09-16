RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Китаї внаслідок землетрусу постраждали 100 людей, є загиблі

Автор: Сергій Пишкін

В китайській провінції Сичувань стався сильний землетрус з амплітудою 6,0. Стихія забрала життя декількох людей та зруйнувала 1400 будівель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Внаслідок стихії обвалилися 1,4 тисячі будинків, близько 6,4 тисячі будівель були сильно пошкоджені, однак загалом постраждали майже 29 тисяч.

Зазначається, на місці подій працюють фахівці Управління з надзвичайних ситуацій, аби керувати ліквідацією наслідків стихії. Разом з Державним бюро зернових й матеріальних резервів, управління терміново виділило 2 тисячі наметів, 10 тисяч ковдр й розкладних ліжок для надання допомоги місцевим органам влади, які займатимуться переселенням людей.

Також відомо про 3 загиблих, 3 важко поранених й 100 постраждалих осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайЗемлетрус