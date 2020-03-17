У Китаї розбився ракета-носій нового типу

У вівторок, 17 березня, в Китаї розбилася ракета-носій нового покоління середнього розміру Чанчжен-7А (Великий похід-7 А), після першого ж запуску. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на "Сіньхуа".

Як повідомляють, ракета була запущена з космодрому Веньчан, проте потім виникла несправність. На даний момент Китайські космічні інженери розслідують причину невдачі.

Чанчжен-7 - це нова китайська двоступенева ракета-носій середнього класу, що використовує екологічно чисті компоненти ракетного палива: рідкий кисень і гас. В подальшому, саме вона буде грати основну роль в ракетних запусках Китаю. Ракета буде виконувати ключову роль в обслуговуванні нової китайської орбітальної станції і замінить нині чинні носії серій Чанчжен-2, 3 і 4.

Раніше повідомлялось, що в південно-західній китайській провінції Гуйчжоу введений в дію найбільший і найбільш чутливий в світі сферичний радіотелескоп FAST. Телескоп будуть використовувати "для розкриття таємниць, пов'язаних з генезисом і еволюцією Всесвіту" і він здатний приймати до 38 гігабайт інформації в секунду.