У Китаї сталася пожежа в лабораторії Huawei

Сьогодні, 25 вересня, у китайському місті Дунгуань провінції Гуандун сталася пожежа у лабораторії Huawei. В ній тестують обладнання для мереж 4G і 5G.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, пожежа у дослідницькій лабораторії компанії Huawei сталася о 15:16 за місцевим часом. Рятувальники ліквідували її о 16:50. Відомо, що у цій лабораторії працює близько 25 тисяч людей, однак ніхто не постраждав.

Причина загоряння залишається неясною. Компанія Huawei поки не дала ніяких коментарів.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Техас сталася масштабна пожежа на фабриці поліетилену.

Крім того, у місті Тепліце на півночі Чехії, недалеко від кордону з Німеччиною, сталася пожежа на складах зі списаними боєприпасами.