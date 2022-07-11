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В Китаї поліція жорстко подавила масштабний протест цивільних: що сталося

Фото: в Китаї поліція жорстко подавила масштабний протест цивільних (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китайська влада жорстко розігнала мирний протест вкладників. Цивільні намагалися повернути свої заощадження з банків, які зіткнулися з кризою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

З квітня поточного року чотири банки у центральній китайській провінції Хенань заморозили вклади на мільйони доларів. Вкладники влаштовували декілька демонстрацій, однак їх вимоги залишалися поза увагою.

Цієї неділі більше тисячі вкладників з усього Китаю зібралися навпроти відділення центрального банку Китаю, аби розпочати найбільшу акцію з початку пандемії COVID-19 в країні.

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Китай