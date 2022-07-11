В Китаї поліція жорстко подавила масштабний протест цивільних: що сталося

Китайська влада жорстко розігнала мирний протест вкладників. Цивільні намагалися повернути свої заощадження з банків, які зіткнулися з кризою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
З квітня поточного року чотири банки у центральній китайській провінції Хенань заморозили вклади на мільйони доларів. Вкладники влаштовували декілька демонстрацій, однак їх вимоги залишалися поза увагою.
Цієї неділі більше тисячі вкладників з усього Китаю зібралися навпроти відділення центрального банку Китаю, аби розпочати найбільшу акцію з початку пандемії COVID-19 в країні.
#China: Massive Protest/Possible Riots in Henan Central China, Resident Still Unable to Withdrawal Money China Central Bank For Months. pic.twitter.com/G4exni3UJw— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ
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