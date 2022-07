В Китаї поліція жорстко подавила масштабний протест цивільних: що сталося

З квітня поточного року чотири банки у центральній китайській провінції Хенань заморозили вклади на мільйони доларів. Вкладники влаштовували декілька демонстрацій, однак їх вимоги залишалися поза увагою.

Цієї неділі більше тисячі вкладників з усього Китаю зібралися навпроти відділення центрального банку Китаю, аби розпочати найбільшу акцію з початку пандемії COVID-19 в країні.

#China: Massive Protest/Possible Riots in Henan Central China, Resident Still Unable to Withdrawal Money China Central Bank For Months. pic.twitter.com/G4exni3UJw