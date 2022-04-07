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У Китаї перші компанії здійснили закупівлю російського вугілля і нафти в юанях, - Bloomberg

Фото: у Китаї здійснили перші розрахунки за російське вугілля в юанях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї перші компанії заплатили Росії за вугілля і нафту в юанях. Дана партія російських енергоресурсів прибуде в КНР вже в цьому місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що угода відбулася в березні. Кілька китайських фірм використали місцеву валюту для покупки російського вугілля і нафти.

У ЗМІ підкреслили, що це будуть перші поставки товарів, оплачувані в юанях після того, як США і Європа ввели санкції проти РФ і відключили кілька російських банків від міжнародної фінансової системи.

Нагадаємо, в ЄС збираються накласти повну заборону на імпорт російського вугілля. Це буде частиною п'ятого пакета санкцій проти Росії.

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НафтаРосійська ФедераціяКитай