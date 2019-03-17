У Китаї при обваленні будинку через зсув загинули 7 осіб

Рятувальники продовжують пошукову операцію

В северном китайском городском округе Линьфэнь в поселке Цзаолин провинции Шансьи из-за схода оползня произошло обрушение дома, что привело к гибели 7 человек, еще 13 числиться пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что оползень накрыл два жилых дома, общественную купальню и временное сооружение. Спасатели достали из-под завалов живыми 16 человек, все они были госпитализированы, но трое из них скончались. Еще 4 человека были найдены погибшими.

В местной администрации рассказали, что на месте происшествия спасатели продолжают проводить поисковую работу. Для этого они используют специальное оборудование и обученных собак.

В спасательной операции было задействовано до 710 человек, среди которых спасательные службы, медики и военные.

Напомним, в Индонезии оползень накрыл завалами несколько десятков человек. По данным агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии, уже удалось спасти 13 человек из-под завалов. Один человек найден мертвым.