В Китаї назвали причину повторного зараження коронавірусом

Коронавірус може залишатися в організмі пацієнтів навіть після їх офіційного одужання. Про це заявили вчені з Армійського медичного університету міста Чунцін у Китаї, пише видання South China Morning Post.

Вчені вивчили випадок пацієнтки, яка пройшла курс лікування і тричі здала тест, який показав негативний результат. Однак, коли її готували до виписки, вона несподівано померла від серцевого нападу.

Після розтину вчені виявили сліди частинок коронавірусу в глибоких тканинах легень, хоча їх не було в тканинах печінки, серця, кишечника та в кістковому мозку. Однак симптомів у неї не було.

Дослідники вважають, що це може пояснювати випадки повторного виявлення коронавірусу у пацієнтів, які за всіма ознаками вважалися зціленими повністю.

Нагадаємо, в Україні в середньому перебіг хвороби COVID-19 від моменту виявлення до негативного тесту, тобто одужання, триває 18-21 день. А померлих були серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями.

Раніше вчені прогнозували, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року.