В Китае назвали причину повторного заражения коронавирусом

Коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их официального выздоровления. Об этом заявили ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае, пише издание South China Morning Post.

Ученые изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды сдала тест, показавший отрицательный результат. Однако, когда ее готовили к выписке, она неожиданно умерла от сердечного приступа.

После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. Однако симптомов у нее не было.

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи повторного выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.

Напомним, в Украине в среднем ход болезни COVID-19 от момента обнаружения до отрицательного теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день. А у умерших были серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими.

Ранее ученые прогнозировали, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года.