У Китаї починають відновлювати внутрішні авіаперевезення

Китай відновив 40% авіарейсів всередині країни, після послаблення карантину через коронавірус. Про це повідомляє видання CNN.

Більшість рейсів здійснюють до північних та південно-західних районів Китаю, де сконцентрована більшість трудових мігрантів. Також рейси направлені у промислові райони, які розташовані в дельті річки Янцзи.

"Китай повідомив, що відновив 40% своїх рейсів... оскільки країна починає послаблювати жорсткі обмеження, що покликані зупинити поширення нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу в континентальній частині Китаю було зафіксовано 63 нових підтверджених випадки зараження новою коронавирусною пневмонією COVID-19, 61 з яких був завезений з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що Китай подолав пік епідемії коронавіруса в середині березня.

РБК-Україна писало, що у Володимира Зеленського допустили послаблення карантину до 24 квітня. Якщо українці просидять на карантині через коронавірус ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять.