У Китаї почали виплачувати субсидії на другу і третю дитину в сім'ї

Китайське місто Паньчжихуа в провінції Сичуань першим країні почало виплачувати субсидії на другу і третю дитину в сім'ї. Рішення послідувало після того, як Пекін оголосив про заходи, що стимулюють підвищення народжуваності в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Повідомляється, що влада Паньчжіхуа пропонує щомісячну допомогу в розмірі 500 юанів (близько 77 доларів) на другу або третю дитину у віці до трьох років.

Крім того, вагітні другою або третьою дитиною отримають доступ до безкоштовного стаціонарного догляду. Цей крок був зроблений після того, як прем'єр-міністр Лі Кецян пообіцяв полегшити тягар догляду за дітьми, щоб стимулювати народжуваність.

"Країна має поліпшити якість послуг, створити інклюзивну систему догляду за дітьми, а також забезпечити економічну і соціальну політику, яка узгоджується з політикою планування сім'ї", - заявив Лі.