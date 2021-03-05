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У Китаї почали робити анальні тести на коронавірус

Новость на русском → Китай, П'ятниця 05 березня 2021 02:20
У Китаї почали робити анальні тести на коронавірус Фото: лікар в рукавичках (pexels)
Автор: Даша Харченко

У низці міст Китаю від людей вимагають зробити анальний тест на коронавірус. На думку китайських медиків, такий вид тестування гарантує більш точне виявлення вірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Мазки з анального отвору вимагають робити в Пекіні, Шанхаї і Циндао.

Так, в Шанхаї всім пасажирам літака доводиться пройти через процедуру, якщо на борту виявляють більш як п'ять осіб з позитивним тестом.

Також такий аналіз потрібно робити пасажирам, які прибули з китайських регіонів з високим рівнем розповсюдження коронавірусу.

Китайські медики вважають, що такий вид тестування дає більш точні результати. Але при цьому позитивний тест не гарантує, що людина досі є розповсюджувачем вірусу.

Така практика Китаю викликала незгоду з боку США, Японії, Південної Кореї та Німеччини.

Раніше стало відомо, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) перевіряють версію про можливість виникнення коронавірусу на ще одному продовольчому ринку в Ухані. Встановити зв'язок між "нульовим пацієнтом" і ринком "Хуанань" не вдалося.

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