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У Китаї міста переходять в режим підвищеної готовності через збільшення захворюваності на COVID-19

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Китай, Понеділок 17 січня 2022 06:38
У Китаї міста переходять в режим підвищеної готовності через збільшення захворюваності на COVID-19 Фото: у Китаї міста переходять в режим підвищеної готовності через збільшення захворюваності COVID-19 (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Анна Полисученко

Ряд китайських міст перейшов до режиму підвищеної готовності на тлі підготовки до тривалих вихідних (з 31 січня по 6 лютого) з нагоди святкування Китайського Нового року. Також мандрівників зобов'язують інформувати про свій приїзд за кілька днів до прибуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Влада Лояна в центральному Китаї і Цзеяна на півдні заявили, що з неділі мандрівники повинні будуть інформувати жителів, роботодавців або готельєрів про свої поїздки за три дні до прибуття.

У Китаї в понеділок, 17 січня, повідомили про 223 нові випадки активного захворювання COVID-19 і ще 28 пацієнтів з безсимптомним перебігом коронавірусу.

Відзначається, що 163 випадки зараження, зафіксованих в Тяньцзіні, Хенані, Гуандуні, Шеньсі і Гуансі, були передані локально.

Раніше ми писали, що у Китаї заявили, що підготовка до Олімпіади в Пекіні завершена, все безпечно.

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