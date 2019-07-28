У Китаї кількість жертв зсуву зросла до 36

В провінції Гуйчжоу в Китаї в результаті зсув, який обрушився на село, загинули щонайменше 36 осіб і ще 15 людей вважаються безвісти зниклими. Про це повідомляє Al Jazeera.

Більше 20 будинків залишилися під землею. За даними ВВС, серед загиблих двоє дітей і мати з дитиною, але деталі поки невідомі. Уряд виділив 30 млн юанів (4,4 мільйона доларів) на рятувальні роботи і переміщення жертв.

Зазначимо, що зсуви поширені в сільських і гірських районах Китаю, особливо після сильних дощів. В даний час рятувальні та пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість загиблих в результаті зсувів в провінції Гуйчжоу на півдні Китаю досягла 20. У п'ятницю приблизно о 08:00 за місцевим часом рятувальники витягли з-під завалу п'ять тіл, днем раніше - ще два. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і близько 30 зниклих без вести. Перше НП сталася у вівторок о 16:00 за місцевим часом, друге - у той же день в 21:20.

Додамо, що в останні дні в Індії в результаті повеней, викликаних тривалими дощами, загинули близько 50 осіб.