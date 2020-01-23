У Китаї кількість хворих на вірусну пневмонію перевищила 570 осіб

Кількість людей, хворих новим різновидом коронавірусу у 25 провінціях Китаю, досягла 571. Про це повідомляє Держкомітет з питань охорони здоров'я, передає РБК-Україна з посиланням на Хіпһиа.

Зазначається, що 22 січня був виявлено 131 новий випадок зараження пневмонією і 257 нових імовірних випадків захворювання.

Станом на північ середи, в країні було зареєстровано 17 випадків смерті від пневмонії. Всі вони сталися у провінції Хубей. Померлим від вірусу було від 48 до 89 років.

У цілому було знайдено 5897 осіб, які мали тісні контакти з хворими. Серед них 969 чоловік були звільнені від медичного спостереження, ще 4928 осіб перебувають під медичним наглядом.

Нагадаємо, державний комітет у справах охорони здоров'я Китаю підтвердив 473 випадки захворювання новим коронавірусом. Жертвами вірусної пневмонії в Китаї стали 17 осіб.

Як відомо, в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Більше 400 чоловік в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.